HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Hypoport nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Analyst Simon Bentlage sprach in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung von enttäuschenden Ergebnissen des Finanzdienstleisters. Damit gerate dessen Jahresziel für den Umsatz in Gefahr./tih/ajx