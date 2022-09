HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Hypoport nach der Aussetzung der Jahresziele von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 205 auf 70 Euro nahezu gedrittelt. Analyst Simon Keller sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von einer "verheerenden Gewinnwarnung". Laut der Bundesbank war der deutsche Hypothekenmarkt im Juli auf Jahressicht um 16 Prozent rückläufig, so Keller. Der Rückgang scheine sich nun noch beschleunigt zu haben und das Schlimmste liege wohl noch in der Zukunft. Es gebe erste Anzeichen sinkender Immobilienpreise. Steigende Zinsen belasteten zudem potenzielle Käufer und die Banken hielten sich angesichts drohender Rezession bei der Kreditvergabe zurück./bek/ag