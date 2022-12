HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Hypoport auf "Sell" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Angesichts einer drohenden Rezession in Europa dürfte sich der Nachrichtenfluss des Immobilienfinanzierers weiter verschlechtern, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies darauf, dass die Hypothekenzinsen in absehbarer Zeit nicht auf ihr früheres Niveau zurückkehren werden und das Verbrauchervertrauen gedämpft bleiben dürfte./edh/ck