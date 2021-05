NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Iberdrola nach Gesprächen mit Iberdrola, RWE und Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die Mehrheit der Managementteams der drei Versorger sehe keine größeren Hemmnisse bei kurzfristigen Ausbauprojekten im Bereich Alternative Energien durch Engpässe in der Angebotskette und habe auch den Einfluss der Kosteninflation heruntergespielt, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/he