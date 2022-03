NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Iberdrola von 12,00 auf 11,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine müsse bei den europäischen Versorgern das Potenzial hoher Investitionen in Erneuerbare Energien gegen die Risiken durch eine mögliche Abhängigkeit von russischen Erdgaslieferungen sowie Deckelungen bei den Preisen abgewägt werden. Dies schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Iberdrola sei dank der guten Aufstellung im Bereich Erneuerbare Energien gut positioniert, die derzeitige Krise zu bewältigen und sogar zu wachsen, auch wenn die genannten Preisrisiken Bestand hätten./gl/zb