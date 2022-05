NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Iberdrola von 11,50 auf 12,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ahmed Farman hob seine Ergebnisschätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an. Er attestierte den Spaniern einen robusten Ausblick./ag/mis