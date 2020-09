NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Iberdrola von 10 auf 11,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Auch der spanische Versorger könne vom Trend zu erneuerbaren Energien profitieren, schrieb Analyst Robert Pulleyn in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Vor dem Kapitalmarkttag des Unternehmens im November erhöhte der Experte zudem die Schätzungen für die Investitionen./bek/ajx