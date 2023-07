Jefferies & Company Inc.

Iberdrola SA Hold

15:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola anlässlich eines Anteilsverkaufs auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die Veräußerung von 49 Prozent an der Baltic Eagle Offshore Windfarm dürfte dem Versorger eine Transaktionsrendite von 30 Prozent einbringen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/bek

