Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 137,36 Mrd. EURKGV 19,78 Div. Rendite 2,98%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Iberdrola von 19,00 auf 20,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der spanische Versorger profitiere weiterhin von seinem Geschäftsportfolio und der soliden Steuerung seiner Strategie, schrieb Andrew Fisher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Einzige Hemmfaktor für die Aktien sei deren bereits recht hohe Bewertung./la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
20,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
21,81 €
|Abst. Kursziel*:
-6,01%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
21,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,35%
|
Analyst Name:
Andrew Fisher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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