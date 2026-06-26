DAX 25.761 +0,7%ESt50 6.405 +0,7%MSCI World 4.840 +0,2%Top 10 Crypto 8,1345 +3,1%Nas 25.833 -0,8%Bitcoin 54.137 +0,5%Euro 1,1446 +0,1%Öl 71,86 +0,4%Gold 4.167 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien mit Comeback: DAX erreicht neue Rekorde -- US-Handel ruht -- Deutschland bleibt Börsenzwerg -- RENK mit Übernahme -- Apple, Amazon, Meta, Palantir, Samsung, Infineon, Lufthansa im Fokus
Top News
Aktien von Allianz und SAP fallen aus den Top 100, Siemens hält die Stellung: Deutschland bleibt ein Börsenzwerg Aktien von Allianz und SAP fallen aus den Top 100, Siemens hält die Stellung: Deutschland bleibt ein Börsenzwerg
adidas-Aktie im Blick: So schätzen Analysten das Papier im Juni ein adidas-Aktie im Blick: So schätzen Analysten das Papier im Juni ein
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Iberdrola SA Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
21,89 EUR +0,28 EUR +1,30 %
STU
20,08 CHF +0,26 CHF +1,32 %
BRX
finanzen.net zero
Iberdrola SA jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 137,36 Mrd. EUR

KGV 19,78 Div. Rendite 2,98%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0M46B

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0144580Y14

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IBDSF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Iberdrola SA Hold

13:01 Uhr
Iberdrola SA Hold
Aktie in diesem Artikel
Iberdrola SA
21,89 EUR 0,28 EUR 1,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Iberdrola von 19,00 auf 20,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der spanische Versorger profitiere weiterhin von seinem Geschäftsportfolio und der soliden Steuerung seiner Strategie, schrieb Andrew Fisher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Einzige Hemmfaktor für die Aktien sei deren bereits recht hohe Bewertung./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
20,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
21,81 €		 Abst. Kursziel*:
-6,01%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
21,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,35%
Analyst Name:
Andrew Fisher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

13:01 Iberdrola SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.06.26 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
28.05.26 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
27.05.26 Iberdrola SA Overweight Barclays Capital
26.05.26 Iberdrola SA Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Iberdrola SA

finanzen.net Frühes Investment EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 5 Jahren eingefahren EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 3 Jahren abgeworfen
TraderFox Big Call Screening: Deutschen Börse, The Travelers, Iberdrola, Waste Management
TraderFox Big Call: Depotperformance mit +150% weiter stabil im Bereich des Allzeithochs - Diese 4 Dauerläufer bieten sich jetzt für einen Einstieg mit einem Hebelderivat an!
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Iberdrola SA-Aktie angepasst
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Financial Times Scottish Power calls on regulator to securitise bad UK energy debts
Zacks Iberdrola (IBDRY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
reNEWS Iberdrola advances Tâmega Norte wind project
reNEWS Iberdrola buys 40MW Italian wind farm
reNEWS Iberdrola signs five Italian PPAs
reNEWS Iberdrola lifts profit on network growth
reNEWS Iberdrola reaches 400MW capacity in Italy
reNEWS Iberdrola stake in Brazil's Neoenergia climbs to 98%
RSS Feed
Iberdrola SA zu myNews hinzufügen