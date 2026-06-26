Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Iberdrola SA Hold

13:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Iberdrola von 19,00 auf 20,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der spanische Versorger profitiere weiterhin von seinem Geschäftsportfolio und der soliden Steuerung seiner Strategie, schrieb Andrew Fisher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Einzige Hemmfaktor für die Aktien sei deren bereits recht hohe Bewertung./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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