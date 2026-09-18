Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 131,69 Mrd. EURKGV 19,78 Div. Rendite 2,98%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
AI Analyse
Iberdrola SA Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der jüngste Anstieg der Strom- und Gaspreise dürfte zwar kurzfristig nur begrenzte Auswirkungen auf die Ergebnisse europäischer Versorger haben, da die Kunden einen Großteil der für dieses Jahr prognostizierten Stromerzeugung bereits über Lieferverträge abgesichert hätten, schrieb Jorge Alonso Suils am Freitag. Jedoch werde das Aufwärtspotenzial ab 2027 und insbesondere ab 2028 attraktiver, da sich die höheren Terminpreise in den Portfolios niederschlagen und zusätzliche Rentabilität aus noch nicht verlängerten Endkundenverträgen resultieren könnte./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 11:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
20,29 €
|Abst. Kursziel*:
-1,43%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
20,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,38%
|
Analyst Name:
Jorge Alonso Suils
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,98 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Iberdrola SA
|14:26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.26
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|14:26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.26
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|27.05.26
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|22.07.26
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|21.07.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|28.06.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|14:26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.26
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research