Iberdrola SA Aktie
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Marktkap. 147,13 Mrd. EURKGV 19,78 Div. Rendite 2,98%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
AI Analyse
Iberdrola SA Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Energieversorger führe derzeit umfangreiche Ausbaumaßnahmen am britischen Stromübertragungsnetz durch, was für die Vermögensgrundlage und die Ertragsentwicklung des Unternehmens von großer Bedeutung sei, schrieb Bartlomiej Kubicki am Montag./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 19:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
22,37 €
|Abst. Kursziel*:
-10,59%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
22,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,70%
|
Analyst Name:
Bartlomiej Kubicki
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|DZ BANK
|05.05.26
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|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
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|Jefferies & Company Inc.