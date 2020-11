NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Iberdrola mit "Neutral" und einem Kursziel von 11 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Operativ und finanziell laufe es für den Versorger wie am Schnürchen, was aber im Aktienkurs bereits berücksichtigt sei, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/edh