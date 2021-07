NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,40 Euro belassen. Der Versorger habe die Schätzungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Ohne Sondereinflüsse wären die Zahlen sogar ein wenig schlechter als erwartet ausgefallen./mf/mne