NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Iberdrola nach Halbjahreszahlen von 11,40 auf 11,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Javier Garrido schraubte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzung für den operativen Gewinn (Ebitda) in diesem Jahr um 1,5 Prozent nach oben. Er nannte die Papiere des spanischen Versorgers angemessen bewertet, angesichts einer schlechten Anlegerstimmung für den Sektor rät er aber nicht zum Kauf./bek/stk