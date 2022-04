NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Iberdrola von 11,20 auf 11,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Einmaleffekte sollten im ersten Quartal des Versorgers einen deutlich positiveren Beitrag geleistet haben als er dies zu Beginn des Jahres erwartet habe, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor der Zahlenvorlage./ajx/he