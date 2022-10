NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,30 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Energieversorgers zum dritten Quartal sei wie erwartet ausgefallen und die Jahresziele bestätigt worden, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/zb