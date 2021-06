NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola nach einer globalen Fachkonferenz des US-Analysehauses zur Energiebranche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der aktuelle Energiewandel sei noch nie so dynamisch gewesen, schrieb Analystin Meike Becker in einer am Montag vorliegenden Studie. Wind- und Solarenergie seien wohl der Treibstoff der Zukunft./tih/ajx