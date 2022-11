NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Inditex von 31,50 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards passte seine Schätzungen für die Einzelhandelsbranche in einer am Montag vorliegenden Studie an die jüngsten Einschätzungen der Goldman-Ökonomen an. Sie rechnen in der Eurozone mit einer milderen Rezession als bisher./ag/ajx