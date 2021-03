NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Das vierte Quartal des Modekonzerns habe die Schätzungen verfehlt, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Das laufende Jahr habe indes stark begonnen./mf/ck