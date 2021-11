NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Modekonzern sei stärker aus der Corona-Krise zurückgekommen und dürfte ein weiteres beeindruckendes Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst James Grzinic in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Zahlen./edh/jha/