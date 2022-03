NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Inditex auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die finalen Zahlen des Modehändlers reflektierten bereits Kürzungen wegen des Russland-Geschäfts, während im vierten Quartal verfehlte Erwartungen nun mit der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus in Zusammenhang stünden, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im neuen Geschäftsjahr entwickelten sich die Geschäfte aber wohl viel besser als gedacht./tih/edh