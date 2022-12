NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex nach Quartalszahlen von 27,50 auf 28,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Modekonzern habe ein beeindruckendes Zahlenwerk präsentiert, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem dank Marktanteilsgewinnen sei das operative Ergebnis (Ebit) in einer Phase schwächerer Verbrauchernachfrage stark ausgefallen./edh/tih