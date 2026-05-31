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Symbol IDEXF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Inditex Buy

17:21 Uhr
Inditex Buy
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
53,84 EUR 0,00 EUR 0,00%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Inditex nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Diese seien weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Anne Critchlow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Einmal mehr habe sich die Flexibilität des Unternehmens als Vorteil erwiesen. Und aktuell entwickelten sich die Geschäfte der Zara-Eigentümerin sehr gut./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 13:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Buy

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
53,78 €		 Abst. Kursziel*:
15,28%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
53,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,16%
Analyst Name:
Anne Critchlow 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

13:46 Inditex Kaufen DZ BANK
11:06 Inditex Buy UBS AG
10:06 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:01 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:41 Inditex Outperform RBC Capital Markets
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