NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat Inditex nach der Vorlage des Berichts zum ersten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Investoren seien erpicht darauf gewesen, im endenden Lockdown die positiven Signale des sich wieder öffnenden Einzelhandels zu sehen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umsätze des Modehändlers seien wie erwartet ausgefallen. Die überraschend starke Bruttomarge sei durch den beständigen, wechselkursbereinigten Wiederaufbau der Betriebskosten allerdings kompensiert worden. Die aktuellen Handelszahlen zeigten zugleich den Nachholbedarf in der Nachfrage./ck/gl