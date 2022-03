NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Analystin Georgina Johanan sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem gemischten Zwischenbericht des Modekonzerns. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen im vierten Quartal pandemiebedingt deutlich verfehlt, die Aussagen zum Start in das neue Geschäftsjahr gingen aber in eine bessere Richtung./tih/edh