NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Inditex vor den am 8. Juni erwarteten Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Bekannt sei bereits, dass der Modekonzern sehr stark in das Quartal gestartet sei, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Montag vorliegenden Studie. Zwar seien die Aussichten für die Verbraucher unsicher, und die Einzelhändler sehen sich einem anhaltenden inflationären Gegenwind ausgesetzt, doch für Inditex bleibe sie trotz allem positiv gestimmt. Die Stärke und Differenzierung des Geschäftsmodells habe im Laufe der Pandemie eher zu- als abgenommen./ck/edh