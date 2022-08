NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Inditex vor den am 14. September erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Modekonzern sei in sein zweites Geschäftsquartal (Mai bis Juli) mit solider Dynamik gestartet und dürfte diese fortgesetzt haben, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch Inditex sei nicht immun gegen den allgemeinen Druck, der derzeit auf der Branche laste. Das Unternehmen sei aber weiterhin am besten aufgestellt unter den von ihr beobachteten Werten./ck/edh