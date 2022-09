NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex nach den Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der spanische Textilhändler habe beim Betriebsergebnis (Ebit) die Markterwartungen um neun Prozent übertroffen, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die aktuellen Geschäfte liefen besser als erwartet./tav/bek