NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex nach den am Vortag veröffentlichten Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die starke Entwicklung des spanischen Einzelhändlers sei angesichts zahlreicher Gewinnwarnungen von Konkurrenten wie ABFoods, Asos und About You umso bemerkenswerter, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Entwicklung unterstreiche einmal mehr die Qualität des Geschäftsmodells, dessen Stärke und breite Ausrichtung sich in den letzten drei Jahren noch vergrößert habe./tav/bek