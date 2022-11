Aktie in diesem Artikel Infineon AG 31,50 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Infineon nach Eckdaten sowie Geschäftsjahres- und Langfristzielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Wie Analyst Alexander Duval in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, ist das operative Ergebnisziel (Ebit) für das laufende Geschäftsjahr 13 Prozent höher als vom Konsens gedacht. Außerdem bezeichnete er die angehobenen Langfristziele als optimistisch./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2022 / 15:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.