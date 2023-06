Goldman Sachs Group Inc.

Infineon Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Infineon nach einer Branchenkonferenz in New York auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Chipkonzern bleibe für die Wachstumsaussichten im Geschäft mit der Autoindustrie zuversichtlich, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem rechne das Unternehmen auch nicht mit einem kurzfristigen, deutlichen Abbau der Lagerbestände bei Autoelektronikchips in den Lieferketten, weil Infineon überdurchschnittlich auf Elektrofahrzeuge ausgerichtet sei. Dazu bleibe die Preisentwicklung in allen Bereichen robust./gl/mis

