13:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon nach Quartalszahlen und einer Senkung des Unternehmensausblicks von 43,50 auf 41,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Gleichwohl blicke der Chipkonzern weiter zuversichtlich aufs Geschäft mit der Autoindustrie, da der Elektronikanteil in Autos weiter wachse, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem erreiche das Geschäft mit Chips für Unterhaltungs- und Konsumentenelektronik so langsam das Tief./mis/nas

