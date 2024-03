Goldman Sachs Group Inc.

Infineon Buy

09:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Infineon nach Gesprächen mit der Führung des Halbleiterkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der bestätigte Ausblick für das Geschäft mit der Autoindustrie unterstreiche das Vertrauen in die Wachstumsmöglichkeiten durch Elektromobilität und Fahrassistenzsysteme, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Infineon erwarte dank des starken Auftragsbestands in diesem Bereich eine Erholung des Geschäfts in der zweiten Jahreshälfte./gl/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2024 / 05:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

