Infineon Aktie
Marktkap. 43,32 Mrd. EURKGV 32,18 Div. Rendite 1,11%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Halbleiterherstellers auf 2025/2026 decke sich in etwa mit den Erwartungen, schrieb Janardan Menon in seiner ersten Reaktion am Mittwoch. Im Segment Power und Sensoren (PSS) dürfte das Wachstum dank Nachfrage im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz überdurchschnittlich sein./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Infineon Buy
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
37,03 €
|Abst. Kursziel*:
29,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
37,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,21%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Infineon AG
|13:11
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.