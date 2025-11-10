DAX 24.375 +1,2%ESt50 5.794 +1,2%MSCI World 4.411 +0,1%Top 10 Crypto 14,32 +5,1%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 90.848 +2,3%Euro 1,1577 -0,1%Öl 64,50 -1,0%Gold 4.139 +0,3%
Die Karten werden neu gemischt: Wie der Wandel in Europa die Unternehmensanleihemärkte verändert
Tesla-Aktie vor Superzyklus? Was die Aktie des E-Autopioniers 2026 antreiben könnte
Infineon Aktie

Infineon Aktien-Sparplan
37,44 EUR +3,55 EUR +10,46 %
STU
Marktkap. 43,32 Mrd. EUR

KGV 32,18 Div. Rendite 1,11%
WKN 623100

ISIN DE0006231004

Symbol IFNNF

Infineon Buy

Infineon AG
37,44 EUR 3,55 EUR 10,46%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Halbleiterherstellers auf 2025/2026 decke sich in etwa mit den Erwartungen, schrieb Janardan Menon in seiner ersten Reaktion am Mittwoch. Im Segment Power und Sensoren (PSS) dürfte das Wachstum dank Nachfrage im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz überdurchschnittlich sein./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,03 €		 Abst. Kursziel*:
29,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
37,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,21%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

13:11 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
10:26 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Infineon Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Infineon AG

finanzen.net Analyse im Fokus Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Infineon-Aktie mit Buy Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Infineon-Aktie mit Buy
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX mit positivem Vorzeichen
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX am Mittag in der Gewinnzone
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 steigt
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittag Zuschläge
finanzen.net Infineon-Aktie steigt deutlich: Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren
dpa-afx ROUNDUP 2: Infineon sieht Wachstumsimpuls durch KI-Rechenzentren - Kurssprung
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Mittag kräftig
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Infineon-Aktie nach KI-Signalen auf Hoch seit August
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
Semiconductor Today Infineon and SolarEdge collaborate on high-efficiency power infrastructure for AI data centers
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
Semiconductor Today Infineon launches EasyPACK C package, with silicon carbide power module as first product
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
Semiconductor Today Infineon launches CoolSiC MOSFETs 1400V G2 in TO-247PLUS-4 Reflow package
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
Semiconductor Today Infineon supporting NVIDIA’s 800VDC power architecture
