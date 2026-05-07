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Marktkap. 77,13 Mrd. EUR

KGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
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WKN 623100

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ISIN DE0006231004

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Symbol IFNNF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Infineon Buy

09:31 Uhr
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
59,98 EUR 1,18 EUR 2,01%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Infineon von 48 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Hersteller von analogen Chips wie Infineon oder STMicroelectronics zeigten sich in diesem Jahr dynamisch - auch wegen steigender Erlöse mit Produkten für Künstliche Intelligenz (KI), schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Ziel von Infineon, die KI-Erlöse im Jahr 2027 auf 2,5 Milliarden Euro zu steigern, hält die Expertin für konservativ./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
59,92 €		 Abst. Kursziel*:
16,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
59,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,71%
Analyst Name:
Tammy Qiu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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