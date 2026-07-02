Infineon Aktie
Marktkap. 101,44 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Infineon von 70 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Während Kapazitätsengpässe ein Hauptthema in der gesamten Halbleiter-Lieferkette seien, habe Infineon erklärt, ein Geschäft im Wert von 30 Milliarden Euro Umsatz stemmen könne, ohne einen neuen Reinraum zu errichten, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Insgesamt sei die Nachfrage solide./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Infineon Buy
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
77,30 €
|Abst. Kursziel*:
29,37%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
77,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,20%
|
Analyst Name:
Tammy Qiu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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