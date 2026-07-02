DAX 25.645 +0,3%ESt50 6.379 +0,3%MSCI World 4.838 +0,1%Top 10 Crypto 8,0825 +1,3%Nas 25.833 -0,8%Bitcoin 53.839 +0,0%Euro 1,1449 +0,1%Öl 71,89 +0,5%Gold 4.180 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien mit Comeback: DAX erreicht neue Rekorde -- Deutschland bleibt Börsenzwerg -- RENK mit Übernahme -- Amazon, Meta, Palantir, Samsung, Infineon, Lufthansa im Fokus
Top News
Was der phänomenale SpaceX-IPO über Microsofts Aktienflaute aussagt Was der phänomenale SpaceX-IPO über Microsofts Aktienflaute aussagt
Rekordstimmung in Frankfurt: DAX mit neuem Allzeithoch - doch Gewinne werden kleiner Rekordstimmung in Frankfurt: DAX mit neuem Allzeithoch - doch Gewinne werden kleiner
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Infineon Aktie

Kaufen
Verkaufen
Infineon Aktien-Sparplan
77,40 EUR +1,67 EUR +2,21 %
STU
finanzen.net zero
Infineon jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 101,44 Mrd. EUR

KGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 623100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006231004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IFNNF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Infineon Buy

11:26 Uhr
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
77,40 EUR 1,67 EUR 2,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Infineon von 70 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Während Kapazitätsengpässe ein Hauptthema in der gesamten Halbleiter-Lieferkette seien, habe Infineon erklärt, ein Geschäft im Wert von 30 Milliarden Euro Umsatz stemmen könne, ohne einen neuen Reinraum zu errichten, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Insgesamt sei die Nachfrage solide./rob/la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
77,30 €		 Abst. Kursziel*:
29,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
77,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,20%
Analyst Name:
Tammy Qiu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

11:26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Infineon Neutral UBS AG
02.07.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Infineon Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Infineon AG

dpa-afx Chiptitel im Blick KI-Comeback: Anleger stürzen sich wieder auf Chipaktien wie Infineon, AIXTRON, ASML & Co. KI-Comeback: Anleger stürzen sich wieder auf Chipaktien wie Infineon, AIXTRON, ASML & Co.
finanzen.net Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Infineon-Aktie erhält Buy
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart fester
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX beginnt Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon macht am Freitagvormittag Boden gut
finanzen.net Aktien von Infineon, AIXTRON & Co. geraten nach Verkaufswelle bei US-Chipwerten unter Druck
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich fester
EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Apple, Tokyo Electron, Advantest and Infineon
Semiconductor Today Infineon introduces 120V common-footprint gate driver for silicon and GaN power designs on the same PCB
Semiconductor Today Infineon introduces first 24kW SiC-based battery backup unit reference design for high-voltage DC bus architectures in AI data centers
Semiconductor Today Infineon adds two new high-efficiency server power solutions for AI data-center PSUs
Semiconductor Today Infineon expands CoolSiC JFET portfolio with normally-off variants for AI data centers and industrial applications
Semiconductor Today Infineon launches EasyPACK S module and packaging concept
Semiconductor Today Infineon sampling silicon carbide bidirectional switch based on 750V CoolSiC G2 technology
RSS Feed
Infineon AG zu myNews hinzufügen