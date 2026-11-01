Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Infineon Buy

08:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die Zielsetzungen des Chipkonzerns für das kommende Jahr seien konservativ, schrieb Tammy Qiu am Dienstag. Sie bestätigten den positiven Umsatz- und Margentrend des alten Geschäftsjahres ? ungeachtet der negativen Diskussionen am Markt hinsichtlich der Nachhaltigkeit von KI-Investitionen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:36 / GMT

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