Infineon Aktie
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Marktkap. 63,24 Mrd. EURKGV 51,82
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
AI Analyse
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die Zielsetzungen des Chipkonzerns für das kommende Jahr seien konservativ, schrieb Tammy Qiu am Dienstag. Sie bestätigten den positiven Umsatz- und Margentrend des alten Geschäftsjahres ? ungeachtet der negativen Diskussionen am Markt hinsichtlich der Nachhaltigkeit von KI-Investitionen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Infineon Buy
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
49,63 €
|Abst. Kursziel*:
101,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
51,51 €
|Abst. Kursziel aktuell:
94,14%
|
Analyst Name:
Tammy Qiu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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