Aktie in diesem Artikel Infineon AG 26,26 EUR

2,16% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Infineon AG 26,26 EUR 2,16% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Infineon nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Dass der Halbleiterkonzern seine Ziele für das Geschäftsjahr 2021/22 angehoben habe, überrasche nicht großartig, nachdem die jüngsten Ergebnisse der Wettbewerber bereits eine positive Branchendynamik signalisiert hätten, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihre Untersuchungen zeigten, dass die Verbesserung der Lieferketten- und Logistikdynamik in China bereits im Mai beginnen könnte./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2022 / 17:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.