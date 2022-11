NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Analyst Didier Scemama bekräftigte in einer Studie vom Montag seine optimistische Einschätzung der europäischen Halbleiterbranche. Der Experte rechnet damit, dass die Aktien den Gesamtmarkt ab dem vierten Quartal angesichts einer Bodenbildung im Geschäftszyklus abhängen. Seine Favoriten sind ASM International, STMicro und BE Semi./ag/edh