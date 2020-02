FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Infineon von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 18,80 auf 25,70 Euro angehoben. Der Halbleiterkonzern habe im ersten Geschäftsquartal bei der Marge überrascht, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Besserungstendenzen seien unübersehbar. Als langfristige Wachstumstreiber rücken aus Sicht des Experten Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit wieder in den Fokus./ssc/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2020 / 16:19 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2020 / 16:26 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.