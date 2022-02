NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen von 47 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kennziffern und der Ausblick des Halbleiterkonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kernfrage sei aber, ob die gegenwärtige Branchenstärke auch noch 2023 anhalten werde./edh/ajx