NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon nach Quartalszahlen von 45,00 auf 38,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Halbleiterkonzern habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch die von den Verkaufspreisen angetriebenen Margen dürften bereits ihren Höhepunkt erreicht haben./gl/eas