NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Infineon nach einer Konferenz in London auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Große Chipkonzerne verzeichneten unverändert eine sehr gute Auftragslage und es gebe keine Anzeichen einer Abschwächung oder eines Lageraufbaus, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie zu europäischen Technologiewerten. Sowohl Infineon als auch STMicro hätten die Auftragstrends weiterhin als robust bezeichnet./ck/mis