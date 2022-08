NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Infineon nach Zahlen des Chipkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Der Umsatz und das Segmentergebnis im dritten Geschäftsquartal lägen ebenso über den Erwartungen wie der Ausblick auf das Schlussquartal und die angehobenen Jahresziele, schrieb Analyst Sandeep Deshpande am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Risiken für das Jahresende sowie das kommende Geschäftsjahr hätten angesichts des Konjunkturumfelds aber Bestand./gl/jha/