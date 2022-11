NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor den Quartalszahlen des Chipherstellers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Basierend auf Berichten von Wettbewerbern und Hinweisen von Infineon selbst dürfte der Ausblick auf 2023 besser ausfallen als am Markt erwartet, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/gl