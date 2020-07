NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die bevorstehenden Zahlen zum zweiten Quartal dürften für den Halbleitersektor eher unspektakulär ausfallen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Quartalsberichte sollten den Erwartungen entsprechen oder etwas darüber liegen. Infineon bleibe eine der aussichtsreichsten Aktien im Sektor./mf/bek