NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Münchner seien der einzige große Halbleiterkonzern, der für 2020 Jahresziele ausgegeben habe, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Entsprechend stünden nun die Umsatzsignale für 2021 im Fokus./ag/tih