NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach einem Gespräch mit dem Finanzchef des Technologiekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Produktionseinschränkungen bei Zulieferern beeinträchtigten zwar die Verkäufe, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Stärke des Automarktes und die interne Kapazität des Konzerns könnten aber zu einem Übertreffen der Jahresprognose führen./he