NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon anlässlich des Wechsels an der Führungsspitze auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Mit dem bisherigen COO und künftigen Vorstandschef Jochen Hanebeck dürfte sich beim Halbleiterkonzern nicht dramatisch viel ändern, da dieser die aktuelle Unternehmensstrategie bereits mitverantwortet habe, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/he