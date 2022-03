NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon auf "Underperform" belassen. Analyst Janardan Menon bleibt in einer am Dienstag vorliegenden Studie pessimistisch für Chiphersteller wie Infineon, während er die Werte aus der Ausrüsterindustrie wie positiver sieht. Die Papiere von Halbleiterproduzenten dürften weiter straucheln, solange es bei den Lagerbeständen keine Korrektur zum Positiven gibt. Der Ukraine-Konflikt dürfte die Endnachfrage negativ beeinflussen./tih/mis